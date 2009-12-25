Житель Барановичей потушил окурок на руки своей малолетней дочери, а сына посадил на цепь

Отец троих детей проведет почти четыре года за решеткой.

Он наказан за издевательство над 7–летним сыном. За то, что мальчишка баловался с зажигалкой, отец зверски его избил, в назидание прижигал руки, а затем посадил на цепь в ванной комнате. 8–летней дочери, которая попыталась заступиться за брата, родитель потушил на руке окурок. Мать защитить детей от «воспитательных» мер супруга даже не пыталась...



Некоторое время после инцидента дети провели в социальном приюте. Их отец, неоднократно судимый за кражи, бросился в бега. Его задержали в середине декабря в Калинковичах. На днях состоялся суд, который приговорил изувера к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать срок ему придется в колонии общего режима. Правда, осужденный вины не признал и вправе обжаловать приговор, который еще не вступил в законную силу, пишет «СБ-Беларусь сегодня».

Судья Барановичского района и города Барановичи Светлана Снежко:

Суд также вынес частное постановление о том, что дети находятся в социально опасном положении. Семья должна быть на жестком контроле. Мы ожидаем, что в отношении родителей будут приняты меры, вплоть до лишения родительских прав.