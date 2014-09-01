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Жилой дом обрушился в результате взрыва газа во Франции. 6 человек погибли, 11 ранены

01 сентября 2014 06:54
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Новости Франции. Во Франции ни на минуту не прекращаются поисково-спасательные работы. По последним данным, при обрушении жилого дома погибли шесть человек. 11 жильцов получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами дома еще могут оставаться люди. Без вести пропавшими числятся двое человек.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме накануне утром. Причиной инцидента скорее всего стала утечка бытового газа.

На месте происшествия работают более 15 бригад спасателей, пожарных и врачей скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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