Жилой дом обрушился в результате взрыва газа во Франции. 6 человек погибли, 11 ранены

Новости Франции. Во Франции ни на минуту не прекращаются поисково-спасательные работы. По последним данным, при обрушении жилого дома погибли шесть человек. 11 жильцов получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами дома еще могут оставаться люди. Без вести пропавшими числятся двое человек.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме накануне утром. Причиной инцидента скорее всего стала утечка бытового газа.

На месте происшествия работают более 15 бригад спасателей, пожарных и врачей скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.