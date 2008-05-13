Жертвами землетрясения на юго-западе Китая стали уже 10 тысяч человек

Сотни остаются под завалами. Их разбор не прекращается ни на минуту. Масштабы разрушений до конца не определены. Известно, что в районе эпицентра бедствия, в провинции Сычуань, уничтожено до 80% зданий. В городе Ду-цзянъ-янь землетрясение сровняло с землей здание школы. Под бетонными плитами оказались 900 школьников.



Стало известно, что после землетрясения пропали две тысячи туристов. Среди них 15 граждан Великобритании. Всего неизвестна судьба 60 тысяч человек. Информации, есть ли среди пропавших белорусы – пока нет.