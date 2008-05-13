Прямой эфир

Жертвами землетрясения на юго-западе Китая стали уже 10 тысяч человек

13 мая 2008 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сотни остаются под завалами. Их разбор не прекращается ни на минуту. Масштабы разрушений до конца не определены. Известно, что в районе эпицентра бедствия, в провинции Сычуань, уничтожено до 80% зданий. В городе Ду-цзянъ-янь землетрясение сровняло с землей здание школы. Под бетонными плитами оказались 900 школьников.

Стало известно, что после землетрясения пропали две тысячи туристов. Среди них 15 граждан Великобритании. Всего неизвестна судьба 60 тысяч человек. Информации, есть ли среди пропавших белорусы – пока нет.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13 мая 2008 07:58

Мьянме грозит вспышка эпидемий

12 мая 2008 16:15

Мощное землетрясение на юго-западе Китая

12 мая 2008 16:14

Крупный склад боеприпасов времен Великой Отечественной обнаружен в Барановичах