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Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей

29 августа 2011 08:21
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Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-1

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-3

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-5

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-7

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-9

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-11

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-13

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-15

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-17

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-19

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-21

Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей-23

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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