Жертвами урагана «Айрин» в семи штатах Атлантического побережья США стали около 20 жителей

39-летний турист из Барнаула Алексей Рогачев в минувшее воскресенье скончался в Москве после остановки сердца - по словам родных, врачи не смогли остановить сепсис внутренних органов.
Предварительная причина крушения Ан-2 в Славянском районе Краснодарского края утром 28 августа - некачественное топливо, сообщает Южный региональный центр МЧС России. В результате крушения Ан-2 погиб пилот, пассажир (сотрудник агрофирмы) получил ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ураган накрыл штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Северную Каролину, Вирджинию, Флориду и Мэриленд. В списках погибших уже 10 человек.
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