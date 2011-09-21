Жертвами тайфуна «Роке» стали, по предварительным данным, 5 человек, десятки получили ранения

Практически полностью парализована транспортная система Японии: прервано паромное и железнодорожное сообщение, затоплены ряд ключевых автомагистрали. Остановлено несколько крупных предприятий.

Больше всех от стихии пострадала префектура Айти – там уровень воды на улицах достигал полуметра. Затоплены станции метро и подземные торговые центры.

На данный момент на помощь коммунальным службам и спасателям направлены силы самообороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас тайфун продолжает двигаться по направлению к японской столице. Сила стихии, вопреки первоначальным прогнозам, ослабла, однако в Токио может выпасть до 50 сантиметров осадков. Не исключено, что циклон затронет и российский Дальний Восток.