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Жертвами тайфуна «Роке» стали, по предварительным данным, 5 человек, десятки получили ранения

21 сентября 2011 09:22
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Практически полностью парализована транспортная система Японии: прервано паромное и железнодорожное сообщение, затоплены ряд ключевых автомагистрали. Остановлено несколько крупных предприятий.

Больше всех от стихии пострадала префектура Айти – там уровень воды на улицах достигал полуметра. Затоплены станции метро и подземные торговые центры.

На данный момент на помощь коммунальным службам и спасателям направлены силы самообороны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сейчас тайфун продолжает двигаться по направлению к японской столице. Сила стихии, вопреки первоначальным прогнозам, ослабла, однако в Токио может выпасть до 50 сантиметров осадков. Не исключено, что циклон затронет и российский Дальний Восток.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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