Жертвами ледяного шторма в США стали 19 человек

В основном люди гибнут в авариях на обледеневших дорогах, а также под деревьями, которые падают под тяжестью снега. Непогода охватила штаты Оклахома, Техас, Арканзас, Миссури, Кентукки и южные части Индианы и Иллинойса. В центральных и восточных районах Америки снегопады, гололед, толщина ледяной корки на дорогах и ветвях - местами 12 сантиметров. В штате Кентукки без электричества около 80 тысяч человек. Закрыты школы. Объявлено чрезвычайное положение.