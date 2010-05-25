Жертвами аномального наводнения в Польше стали 15 человек

Затоплена почти половина страны, сейчас вода захлестывает Варшаву. Угрозу теперь представляет не только вышедшая из берегов Висла, но и Одер.Из зоны бедствия эвакуированы 4 тысячи человек. В ряде районов польской столицы закрыты школы и детские сады, перекрыты автомобильные дороги. В этом году в Европе происходит аномально-сильное наводнение. Вода бесчинствует в Чехии, Венгрии, Словакии. Однако сильнее всего стихия разбушевалась в Польше. В некоторых районах страны уровень воды выше, чем во время «наводнения тысячелетия» в 97 году, которое нанесло 4,5 миллиарда евро убытков Польше, Германии и Чехии. Его жертвами стали 110 человек. По оценкам властей страны, ущерб от нынешнего наводнения может превысить два миллиарда евро.