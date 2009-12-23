Женщину судят за неконтролируемое сексуальное влечение к полицейским

Невероятный процесс идет в полицейском трибунале Женевы: на скамье подсудимых находится 37-летняя женщина, правонарушением которой стало... неконтролируемое сексуальное влечение к полицейским.

При виде человека в униформе она буквально теряла голову. Настолько, что в течение одного месяца, весной этого года, 2047 раз звонила в различные полицейские участки Женевы и Романдской Швейцарии! И вызывала на дом стражей правопорядка, убеждая их, что находится в опасности.



После первого шквала звонков она перешла к моральному давлению. В мае позвонила в полицейский комиссариат в Эгле (неподалеку от Лозанны) и заявила, что покончит с собой, если дежурный повесит трубку. 1 июня свои отчаянные просьбы по телефону адресовала бригаде дорожной безопасности, обещая, что выбросится из окна, если полицейские не приедут.



Любительнице мужчин в униформе предстоит ответить за ложные вызовы и злоупотребление экстренной линией полиции. Ее ожидает денежный штраф и испорченная репутация.



Чтобы сохранить анонимность женщины, ее адвокат Пьер Гассер попросил вести процесс за закрытыми дверями, сообщает «Наша газета».

