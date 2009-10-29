Прямой эфир

Женщина-рекордсмен по вождению в пьяном виде поймана в Борисове

29 октября 2009 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Она попалась нетрезвой за рулем уже в шестой раз, сообщил начальник пресс-службы УГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

Женщина 1962 года рождения каталась по городу на своем «Мерседесе», будучи подшофе и не имея водительских прав.

– При проверке по базе данных ГАИ выяснилось, что с августа 2008 года по настоящее время за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения она уже пять раз привлекалась к административной и уголовной ответственности, – рассказал Олег Тюрин.

В отношении любительницы «экстремального» вождения возбуждено уголовное дело, в настоящее время все материалы переданы в суд, сообщает БЕЛТА.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
29 октября 2009 15:37

На востоке Китая пассажирский автобус упал с обрыва

29 октября 2009 12:50

Родственники погибших при крушении самолета авиакомпании «S-Air» прибыли в Минск

29 октября 2009 12:36

Четыре горняка пострадали при взрыве на шахте «Киевская» в Украине