Женщина-рекордсмен по вождению в пьяном виде поймана в Борисове

Она попалась нетрезвой за рулем уже в шестой раз, сообщил начальник пресс-службы УГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

Женщина 1962 года рождения каталась по городу на своем «Мерседесе», будучи подшофе и не имея водительских прав.

– При проверке по базе данных ГАИ выяснилось, что с августа 2008 года по настоящее время за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения она уже пять раз привлекалась к административной и уголовной ответственности, – рассказал Олег Тюрин.

В отношении любительницы «экстремального» вождения возбуждено уголовное дело, в настоящее время все материалы переданы в суд, сообщает БЕЛТА.