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Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии

09 июня 2017 10:46
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Новости Беларуси. Трагедия личного характера. Состояние пытавшейся сжечь себя гомельчанки оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сейчас находится в больнице. Сюда она доставлена утром с ожогами половины тела.

Работница «Коминтерна» пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Рядом оказался человек, который набросил на нее одеяло и сбил пламя. Известно, что пострадавшая находилась на лечении в областной клинической психиатрической больнице. Недавно у неё умер муж.

# происшествия # Самоубийство

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