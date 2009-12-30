Женщина не заметила огнестрельного ранения в спину

Северодвинское УВД ищет свидетелей происшествия в центре города. На днях одна из жительниц Северодвинска была ранена в центре города на автобусной остановке, но не сразу обратила внимание на огнестрельное ранение.

Как сообщили Новости в УВД области, ранним утром на автобусной остановке напротив Главпочтамта в центре Северодвинска люди стояли в ожидании транспорта. Среди спешащих на работу людей находилась и эта женщина.

Раздался хлопок, но никто не заметил, что вызвало этот звук. Женщина почувствовала боль в спине, выронила из рук сумку, но что именно произошло, она не поняла и списала боль на простое недомогание.

Стоящие рядом горожане помогли женщине поднять упавшую сумку и зайти в подъехавший автобус. Она проехала несколько остановок, но вскоре ей стало совсем плохо. Потерпевшей вызвали скорую.

Уже в больнице на операционном столе она узнала, что в нее стреляли из огнестрельного оружия. В настоящий момент ее жизни ничего не грозит, операция прошла успешно.

Кто и зачем стрелял в женщину, еще предстоит выяснить следствию, сообщает ИА REGNUM.