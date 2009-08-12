Женщина нашла в печенье кусочек металла

На предприятии заявили, что не представляют, как что-то постороннее могло попасть в печенье.

Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» в Белоруссии».

– Я купила диабетическое печенье. В нём была карамельная прослойка, со вкусом молочной ириски. Одно печенье съела, другое... Потом на зубе что-то хрустнуло. Я достала изо рта кусочек металла, сверху он был покрыт чем-то желтым, а края – острые, как будто откололся от чего-то. Кусочек толщиной 2 мм, диаметром около сантиметра, раньше были такие копеечки – единички. Я испугалась, что вторую половинку проглотила, даже ходила в больницу. Сказали, нет, – рассказала учительница из города Чашники Витебской области Алла Михайловна.

Алла Михайловна позвонила на фабрику и рассказала о неприятной находке.



– Мне предложили отдать кусочек металла для изучения. Но тогда какие у меня останутся доказательства? – рассуждает женщина. – Сказали, что металл в их печенье – это исключено, у них все автоматизировано. И предложили привезти ящик печенья. Но зачем оно мне? Я сейчас даже хлеб и колбасу режу на маленькие кусочки, просто фобия.

Как сообщили в Белорусском обществе защиты потребителей, доказать, что в печенье был кусочек металла, довольно проблематично.

– Оптимальный вариант – сделать фото найденного предмета и оставить его у себя, а с предметом подъехать на предприятие, отдать его для изучения, – объяснили эксперты. – Хорошо, если были свидетели находки. Если стороны не достигнут согласия, то можно обратиться в суд с иском о возмещении нанесенного ущерба и компенсации морального вреда. Сумма определяется, исходя из ситуации. У нас был случай, когда в стаканчике с мороженым была найдена мышка. Производитель выплатил миллион рублей.

Главный инженер фабрики сказал, что он в курсе ситуации.

– У нас никогда таких претензий не было, самим интересно увидеть этот предмет. Но женщина отказалась его передавать, а заочно рассуждать тяжело. Вообще трудно представить, как что-то постороннее может попасть в печенье. Вся масса проходит через оборудование, прессы. Если бы в ней был кусочек металла, то оборудование повредилось бы или предмет был бы обнаружен.