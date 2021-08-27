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Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами

27 августа 2021 13:45
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Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе. На 13-м километре автодороги Старый Свержень – Слободка – Бережное 56-летняя водитель Volkswagen не учла дорожные условия и на закруглении участка не справилась с управлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами-1

Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии пострадали водитель, взрослый пассажир и девочки 6 и 11 лет. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами-4

Пассажиры с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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