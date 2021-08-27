Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами
Новости Беларуси. Авария в Столбцовском районе. На 13-м километре автодороги Старый Свержень – Слободка – Бережное 56-летняя водитель Volkswagen не учла дорожные условия и на закруглении участка не справилась с управлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. В результате аварии пострадали водитель, взрослый пассажир и девочки 6 и 11 лет. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Пассажиры с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.