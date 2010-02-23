Женщина – глава евангелической-лютеранской церкви Германии задержана пьяной за рулем за рулем служебного автомобиля

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 20 февраля в Ганновере. Председатель Совета Евангелической-лютеранской церкви Маргот Кесман проехала на красный свет. Проведенный дорожной полицией тест выявил у нее в крови 1,3 промилле алкоголя.

Епископ Ганновера была доставлена в полицейский участок. У нее взяли пробу крови для лабораторного анализа. В случае если он подтвердит наличие алкоголя, Кесман будет лишена водительских прав.

Кесман заявила, что сама находится в шоке от совершенного проступка.

Маргот Кесман 51 год, она разведена, является матерью четырех детей. Кесман осенью 2009 года стала первой женщиной, избранной на пост главы ЕЛЦ. На посту представляет интересы почти 25 миллионов немецких протестантов.

В начале января Кесман оказалась в центре острой политической дискуссии после того, как в новогодней проповеди заявила, что участие немецких войск «в войне» в Афганистане «нельзя ничем оправдать», сообщает издание RP-Online со ссылкой на Bild.