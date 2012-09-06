Жена до смерти избила палкой пьяного супруга под Витебском

Новости Беларуси. Жительница деревни Гребенники Витебской области пришла в ярость, встретив супруга с работы: мужчина пришёл домой в нетрезвом виде. В ходе возникшей ссоры женщина избила 51-летнего супруга палкой. Спустя несколько часов от полученных травм мужчина скончался. В отношении супруги погибшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Беларуси («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Женщина задержана.

Трагедия с точностью до наоборот произошла неделю назад в Украине: во время ссоры безработный мужчина убил свою гражданскую жену палкой. Правоохранители выяснили, что 29-летний мужчина и его 42-летняя покойная жена жили в гражданском браке в течение нескольких лет, пара растила общего ребенка – 2-летнюю девочку. Оба родителя не работали, частенько злоупотребляли спиртными напитками. Во время очередного застолья между сожителями вспыхнула ссора: женщина предъявила мужу претензии в том, что он пропивает деньги, выделяемые государством на ребенка. Мужчина рассердился и побил жену: сначала руками и ногами, а после – палкой. Избитая женщина осталась лежать на полу, её супруг ушёл спать. Поутру, обнаружив бездыханное тело, злоумышленник пришёл к соседям с «повинной» и попросил вызвать милицию.