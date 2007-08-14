Железнодорожная авария в России

Поезд "Невский экспресс" сошел с рельсов в Новгородской области накануне вечером.

По предварительным данным, крушение скоростного поезда "Невский экспресс", следовавшего по маршруту Москва-Санкт-Петербург, произошло в результате разрушения пути самодельным взрывным устройством.

Сейчас устанавливается его тип и мощность. Несколько вагонов перевернулись и упали на бок. На месте аварии обнаружена воронка диаметром 1,5 метра. В результате - пострадали, по официальным данным, 26 человек.

Чудом никто не погиб, но четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего за помощью к медикам обратились порядка 60 человек. Движение между Москвой и Петербургом сейчас идет по дополнительному пути.