Прямой эфир

Железнодорожная авария в России

14 августа 2007 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Поезд "Невский экспресс" сошел с рельсов в Новгородской области накануне вечером.

По предварительным данным, крушение скоростного поезда "Невский экспресс", следовавшего по маршруту Москва-Санкт-Петербург, произошло в результате разрушения пути самодельным взрывным устройством.

Сейчас устанавливается его тип и мощность. Несколько вагонов перевернулись и упали на бок. На месте аварии обнаружена воронка диаметром 1,5 метра. В результате - пострадали, по официальным данным, 26 человек.

Чудом никто не погиб, но четверо находятся в тяжелом состоянии. Всего за помощью к медикам обратились порядка 60 человек. Движение между Москвой и Петербургом сейчас идет по дополнительному пути.

 

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
13 августа 2007 18:02

Таксист стал жертвой пассажиров

13 августа 2007 18:00

Отдых за границей становится небезопасным для белорусских туристов

10 августа 2007 08:12

На Сахалине этой ночью произошло новое землетрясение