Ждановичи: 12-летней мальчик погиб на пожаре, его брат госпитализирован

Новости Беларуси. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Трагедия произошла вечером 8 ноября в жилом доме по ул. Зеленой в пос. Ждановичи.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

По предварительной информации матери дома не было, старшая дочь была на работе, средний сын – у соседей. Мальчик 2002 г.р. остался дома один. Когда средний сын вернулся, то обнаружил в кухне пожар и увидел лежащего на полу младшего брата. Он вынес мальчика на улицу и позвал на помощь соседей. В 21-36 врачом скорой медпомощи констатирована смерть ребёнка. Его брат с отравлением продуктами горения легкой степени госпитализирован.

Напомним, неделю назад аналогичная трагедия в Гродненской области унесла жизнь двухлетнего малыша.

Когда пенсионерка выбежала на улицу, в соседнем доме уже горела крыша. От случившегося перехватывало дыхание. Хозяйка горящего дома была в панике: в огненной ловушке оказался ее внук. Чтобы спасти двухлетнего Диму, она выбила окно. Но это лишь спровоцировало еще большее пламя. Спасатели прибыли на место буквально через 5 минут после вызова, однако спасти ребенка не удалось. Тело мальчика обнаружили у шкафа: видимо, испугавшись, малыш по-детски попытался укрыться от огня именно там (смотрите видео).