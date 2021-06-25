Жара в Минской области сменилась грозовым фронтом. Есть случаи падения деревьев и повреждения строений

Как итог после прохождения грозового фронта с порывами ветра на 30 строениях в Вилейском, Молодечненском и Мядельском районах повреждена кровля. Семь их них – это жилые дома, остальные – сельскохозяйственные постройки. Так же в Вилейском и Мядельском районах из-за сильного ветра зафиксированы случаи падения деревьев. Пострадавших нет.