Зевака стал героем, сняв на камеру убийство, совершенное охранниками магазина

В Пермском крае удалось раскрыть жестокое убийство покупателя, которого забили насмерть охранники магазина за подозрительный вид.

Преступление совершили охранники супермаркета "Норманн" в городе Перми, а жертвой их стал 33-летний покупатель, сообщает Life News со ссылкой на следственный отдел Дзержинского района при прокуратуре Пермского края. Главным подозреваемым по этому делу проходит сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) Александр Харченко.

По данным начатого расследования, сотрудники магазина "Норманн", возле которого и произошло убийство, знали погибшего мужчину: он часто приходил в этот супермаркет.

- В тот вечер Роман Сергеев потерял ключи и подошел к охраннику магазина, чтобы тот помог попасть ему в квартиру, - рассказывает руководитель следственного отдела Дзержинского района Николай Платунов. - Но охранник понял эти слова как-то неправильно, тут же вызвал на подмогу остальных ЧОПовцев, один из которых до смерти забил несчастного, даже не попытавшись узнать, что случилось.

Свидетелем зверской расправы стали случайные очевидцы. Зеваки даже хладнокровно сняли избиение со своего балкона на видеокамеру сотового телефона.

- Сотрудники следственного отдела быстро нашли преступников именно благодаря этой записи, - комментирует циничный поступок граждан Николай Платунов.

Возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть) и ч.2 ст.203 (превышение служащим частной охранной службы полномочий).

