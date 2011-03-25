Прямой эфир

Землетрясение в Японии: зона отселения вокруг реактора расширяется до 30 км

25 марта 2011 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У восточного побережья Хонсю этой ночью произошло 5 сильных землетрясений. Всего за сутки их зафиксировали около 20 магнитудой от 4 до 6 баллов.

На первом и втором энергоблоках поврежденной АЭС из-за повышения радиации вновь остановлены работы. Поиск повреждений в оболочке третьего реактора продолжается.

Правительство Японии рекомендует людям, проживающим в радиусе 30 километров от аварийной АЭС, временно покинуть свои дома и перебраться подальше от зоны бедствия. Генсек японского кабинета министров Юкио Эдано пояснил, что это связано не с радиационной опасностью, а с перебоями в снабжении предметами первой необходимости и продовольствием.

Количество погибших и пропавших без вести в Японии в результате разрушительно землетрясения и цунами, произошедших 11 марта, превысило 27 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса: десятки погибших
25 марта 2011 10:15

Землетрясение на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса: десятки погибших

24 марта 2011 19:23

Бомбардировки по Ливии: если к власти придут исламские экстремисты во главе с «Аль-Каидой», будет террор на государственном уровне

24 марта 2011 16:29

В Бельгии с помощью водометов разгоняют 15 000 демонстрантов