Землетрясение в Японии: зона отселения вокруг реактора расширяется до 30 км

У восточного побережья Хонсю этой ночью произошло 5 сильных землетрясений. Всего за сутки их зафиксировали около 20 магнитудой от 4 до 6 баллов.

На первом и втором энергоблоках поврежденной АЭС из-за повышения радиации вновь остановлены работы. Поиск повреждений в оболочке третьего реактора продолжается.

Правительство Японии рекомендует людям, проживающим в радиусе 30 километров от аварийной АЭС, временно покинуть свои дома и перебраться подальше от зоны бедствия. Генсек японского кабинета министров Юкио Эдано пояснил, что это связано не с радиационной опасностью, а с перебоями в снабжении предметами первой необходимости и продовольствием.

Количество погибших и пропавших без вести в Японии в результате разрушительно землетрясения и цунами, произошедших 11 марта, превысило 27 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».