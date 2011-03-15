Землетрясение в Японии: затраты на преодоление последствий стихии могут превысить отметку в $180 млрд

Ситуация в Японии – тема №1 в списке зарубежных новостей. Страну, которая еще не успела оправиться от сильнейшего за последние 140 лет землетрясения и гигантского цунами, сотрясли новые подземные толчки магнитудой свыше шести баллов. Сильнее всего вновь пострадало восточное побережье острова Хонсю.

Всего же за последние сутки в стране было зафиксировано более 40 подземных толчков. Затраты властей Японии на преодоление последствий стихии могут превысить отметку в 180 миллиардов долларов. В пострадавших населенных пунктах не хватает питьевой воды, пищи, медикаментов.

Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Количество погибших и пропавших без вести уже превысило 10 тысяч человек. Однако это лишь предварительные данные. Реальное число жертв может в разы превышать заявленную цифру. Ведь до сих пор нет связи с несколькими десятками тысяч человек, которые находились в зоне бедствия.

Мы следим за судьбой белорусских граждан, проживающих в пострадавшем регионе. Диппредставительство постоянно на связи с Министерством иностранных дел Японии.

Вячеслав Бескостый, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

Министерство иностранных дел Японии подтвердило, что иностранных граждан, которые погибли в результате землетрясения или цунами, не выявлено.

Что касается звонков белорусских граждан, то мы получили около 70 таких сообщений. Все они подтверждают, что с ними все хорошо. Некоторые, конечно же, спрашивают о методах эвакуации.

Есть в наличии билеты на все основные авиарейсы. Тот, кто желает сам покинуть Японию, могжет воспользоваться регулярными авиарейсами.

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