Землетрясение в Японии: В Токио раскачиваются здания, над АЭС «Фукусима» вновь взмыл столб черного дыма

В Японии не прекращаются подземные толчки. Самый сильный – в 6 магнитуд. В столице Токио и прилегающих префектурах раскачивались здания. Вновь досталось району, где находится аварийная АЭС «Фукусима-1». Над третьим энергоблоком вновь взмыл столб черного дыма. Но на восстановительные работы это не повлияло.

Власти заверяют, что уровень радиации в районах не опасен для жизни. Вместе с тем, граждан призывают не употреблять в пищу 11 видов овощей из префектуры Фукусима. В частности, в шпинате и капусте выявили превышение норм по содержанию радиационных веществ. В соседней префектуре Ибараки высокий уровень радиации в молочных продуктах. А на одном из водоочистных сооружений Токио обнаружен радиоактивный изотоп йода.

23 марта метеорологи объявили о возможности нового землетрясения магнитудой выше 7. Число жертв предыдущей стихии уже превысило 24 тысячи человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».