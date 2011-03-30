Землетрясение в Японии. В пострадавших от стихии районах установят льготное налогообложение и другие преференции

Это позволит ускорить реконструкцию десятков разрушенных городов и поселков. Парламент уже приступил к рассмотрению нового закона. До сих пор в этой стране подобные меры не использовались.

У восточного побережья японского острова Хонсю произошло еще одно землетрясение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сила подземных толчков достигала 6 баллов. В пострадавших от стихийного бедствия регионах продолжаются разборы завалов.

Число погибших и пропавших без вести, по последним данным, приблизилось к 28 тысячам человек, около 3 тысяч ранены.

Власти Японии объявили пострадавшие от цунами и землетрясения регионы «специальными зонами восстановления».