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Землетрясение в Японии. В пострадавших от стихии районах установят льготное налогообложение и другие преференции

30 марта 2011 10:46
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Это позволит ускорить реконструкцию десятков разрушенных городов и поселков. Парламент уже приступил к рассмотрению нового закона. До сих пор в этой стране подобные меры не использовались.

У восточного побережья японского острова Хонсю произошло еще одно землетрясение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сила подземных толчков достигала 6 баллов. В пострадавших от стихийного бедствия регионах продолжаются разборы завалов.

Число погибших и пропавших без вести, по последним данным, приблизилось к 28 тысячам человек, около 3 тысяч ранены.

Власти Японии объявили пострадавшие от цунами и землетрясения регионы «специальными зонами восстановления».

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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