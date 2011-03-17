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Землетрясение в Японии: у восточного побережья Японии сейсмологи фиксируют новые подземные толчки

17 марта 2011 16:07
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О разрушениях пока не сообщается. В пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные операции. Число погибших и пропавших без вести превысило 15 тысяч человек. Миллионы остались без крова.

Правительство страны прилагает все усилия, чтобы удержать ситуации под контролем.

Военные спецмашины начали закачивать воду в аварийный третий реактор АЭС «Фукусима-1». В операции участвуют пять автомобилей, каждый из которых подаст в реактор несколько тонн воды. Ранее военные вертолеты сбросили на перегретый реактор около 30 тонн воды, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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