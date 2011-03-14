Землетрясение в Японии: страна оказалась на грани техногенной катастрофы

Понедельник в Японии стал по-настоящему тяжелым. На северо-востоке страны сейсмологи зафиксировали ряд новых мощных подземных толчков. А на юге проснулся вулкан Синмоэ. В опасной зоне на его склонах оказались более тысячи домов.

При этом Япония оказалась и на грани техногенной катастрофы. На третьем энергоблоке аварийной АЭС Фукусима-1 прогремел новый, второй по счету, взрыв. Несколько часов спустя временно вышла из строя система охлаждения второго блока этой станции. Тем не менее, в администрации сообщают, что ситуация пока не стала критической, а радиационный фон остался без изменений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, несмотря на продолжающиеся поисково-спасательные работы, растет общее число жертв череды трагедий. Официально заявлено о более чем 5 тысячах погибших, однако японские СМИ приводят вдвое большие цифры.

Сами жители пострадавших территорий отмечают нарастающие структурные проблемы. Все труднее найти бензин, пищу, медикаменты и чистую воду. Власти призывают население сохранять спокойствие, но делать это становится все сложнее.

- Нам много чего нужно, но никто ничего не делает. Мы, выжившие, можем рассчитывать разве что на помощь друг друга. Вот и все.

- «Мы потеряли вообще все и все во мгновение ока. Да, мы выжили, но все чаще сомневаемся, хорошая ли эта новость или плохая.

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