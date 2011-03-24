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Землетрясение в Японии: содержание радиоактивных веществ в водопроводной воде в Токио вернулось к норме

24 марта 2011 10:01
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В Японии растет число жертв разрушительного землетрясения и гигантского цунами. По официальным данным, в списках погибших и пропавших без вести уже свыше 26 тысяч человек.

Сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на поврежденной АЭС. По словам специалистов, ситуация не критическая. Вскоре инженеры рассчитывают запустить штатную систему охлаждения реакторов.

Содержание радиоактивных веществ в водопроводной воде в Токио, которое накануне вдвое превышало допустимый уровень, вернулось к норме. Радиоактивные вещества были также обнаружены в молоке, морской воде и овощах, поступающих из прилегающих к станции регионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гидрометеорологи предупреждают о возможных новых подземных толчках.

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

Землетрясение в Японии

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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