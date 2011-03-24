Землетрясение в Японии: содержание радиоактивных веществ в водопроводной воде в Токио вернулось к норме

Сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на поврежденной АЭС. По словам специалистов, ситуация не критическая. Вскоре инженеры рассчитывают запустить штатную систему охлаждения реакторов.
Содержание радиоактивных веществ в водопроводной воде в Токио, которое накануне вдвое превышало допустимый уровень, вернулось к норме. Радиоактивные вещества были также обнаружены в молоке, морской воде и овощах, поступающих из прилегающих к станции регионов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Гидрометеорологи предупреждают о возможных новых подземных толчках.