Землетрясение в Японии. С отливом спасатели смогут попасть в до сих пор недоступные районы

В крупнейшей поисковой операции задействованы 18 тысяч японских и 7 тысяч американских военных. К поисковым работам привлечены свыше сотни военных самолетов и вертолетов и 65 кораблей.

В эти дни должен оканчивается весенний прилив. С отливом спасатели смогут попасть в до сих пор недоступные районы, которые были полностью затоплены обрушившимся на страну цунами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В то же время, более тысячи тел остаются в зоне отчуждения в районе аварийной АЭС. Там поисковые работы запрещены. Число погибших в результате землетрясения и цунами превысило 11,5 тысяч.