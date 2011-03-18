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Землетрясение в Японии: на аварийной АЭС удалось восстановить подачу электричества

18 марта 2011 09:39
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Речь пока только о втором энергоблоке. Но есть надежда на перезапуск механизма охлаждения повреждённого реактора. Несколько часов назад была также завершена экстренная операция по охлаждению третьего энергоблока.

Работа АЭС была нарушена в результате недавнего мощного землетрясения и вызванного им цунами. Число жертв стихии растет. По официальным данным, в списках погибших и пропавших без вести свыше 16,5 тысяч человек. Поисково-спасательные работы продолжаются., сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Белорусское посольство постоянно поддерживает связь с белорусами, которые проживают в Японии. Около 80 белорусских граждан интересовались возможностью эвакуации.

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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