Землетрясение в Японии: на аварийной АЭС удалось восстановить подачу электричества

Речь пока только о втором энергоблоке. Но есть надежда на перезапуск механизма охлаждения повреждённого реактора. Несколько часов назад была также завершена экстренная операция по охлаждению третьего энергоблока.

Работа АЭС была нарушена в результате недавнего мощного землетрясения и вызванного им цунами. Число жертв стихии растет. По официальным данным, в списках погибших и пропавших без вести свыше 16,5 тысяч человек. Поисково-спасательные работы продолжаются., сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Белорусское посольство постоянно поддерживает связь с белорусами, которые проживают в Японии. Около 80 белорусских граждан интересовались возможностью эвакуации.