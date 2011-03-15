Землетрясение в Японии: на атомной станции «Фукусима-1» прогремели два новых взрыва

Масштабы бедствий в Японии увеличиваются с каждым часом. За последние сутки в стране зафиксировано около 40 подземных толчков. Метеорологи снова предупреждают об опасности цунами. Утром на японской АЭС «Фукусима-1» прогремели два взрыва, пострадали второй и четвертый энергоблоки.

Снова вспыхнул водород. Реакторы не повреждены. Кроме того, на четвертом блоке возник пожар. Сюда продолжают закачивать морскую воду для охлаждения. В 30-километровой зоне от станции жителям рекомендовано не выходить из домов. Идет эвакуация населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. По официальным данным, в списке погибших более пяти тысяч имён, однако число жертв продолжает расти. В пострадавших регионах не хватает питьевой воды, пищи и медикаментов.

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