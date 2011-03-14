Землетрясение в Японии: на АЭС «Фукусима-1» произошел очередной взрыв

Японию продолжает сотрясать. Обстановка в стране крайне напряженная. Правительство объявило экстренную ситуацию в связи с выходом из строя системы охлаждения реактора АЭС «Фукусима-1». Сегодня на станции произошел новый взрыв. Детонацию вызвало скопление водорода.

Сам реактор не поврежден. При этом японские эксперты утверждают, что выброс радиации не опасен для здоровья человека.

Поисково-спасательные операции в пострадавших от стихии районах продолжаются. По предварительным данным, погибли около 10 тысяч человек, тысячи пропали без вести. Разрушены около 50 тысяч зданий, остановлены 11 из полусотни атомных реакторов, из-за чего ожидаются массовые отключения электроэнергии. Возникли проблемы с питьевой водой. Крупнейшие автоконцерны остановили работу.

В СМИ появилось сообщение, что отложен Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться 21 марта в Токио.

Напомним, землетрясение и цунами обрушились на северо-восточное побережье Японии в минувшую пятницу. Эпицентр находился в 130 километрах от берегов острова Хонсю. Нынешняя стихия была признана самой разрушительной в истории Японии. Ущерб от землетрясения оценили в десятки миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».