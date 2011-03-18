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Землетрясение в Японии: без жилья остались сотни тысяч японцев

18 марта 2011 13:22
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Минутой молчания почтили в Японии память жертв одного из мощнейших в истории страны землетрясения и последовавшего за ним цунами.

По официальным данным, в списках погибших и пропавших без вести уже свыше 16,5 тысяч человек. И эти данные неокончательные.

В разрушенных стихией районах продолжаются поисково-спасательные работы. Многие населенные пункты практически стерты с лица земли мощным цунами. Без жилья остались сотни тысяч людей. Катастрофическое землетрясение и цунами также повредили АЭС. Японские специалисты пытаются всеми средствами охладить перегревающиеся реакторы. В проломы зданий заливают десятки тонн воды.

Между тем, подземные толчки в Японии не прекращаются. Сегодня зафиксировали несколько афтершоков магнитудой 5. Всего же за неделю с момента природной катастрофы в Японии произошло около 300 землетрясений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы

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