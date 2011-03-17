Землетрясение в Японии: белорусам в Японии советуют прислушиваться к мнению властей Японии

На востоке Японии зафиксированы новые подземные толчки. Помимо этого в стране выпал снег, понизилась температура. Начались проблемы с обогревом людей из-за нехватки топлива. В зонах бедствия не прекращаются поисково-спасательные работы. Однако шансы найти под завалами живых невелики.

Число погибших и пропавших без вести около 14 тысяч. 380 тысяч покинули свои дома и находятся во временных убежищах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Не прекращаются работы на атомной электростанции «Фукусима-1». Для охлаждения реактора вертолёты сбрасывают на него морскую воду. Власти Японии заявили, что предпринимают все усилия по удержанию ситуации под контролем.

Свою помощь Японии предложило 70 государств. В страну постоянно поступает гуманитарная помощь. Диппредставительство Беларуси постоянно находится на связи с Министерством иностранных дел Японии.

Вячеслав Бескостый, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

В течение 17 марта белорусские граждане, которые проживают на территории Японии, продолжат контактировать с посольством Беларуси и сообщать о своем местопребывании. Мы получили около 80 звонков от тех, кто всё ещё находится в Японии. Некоторые говорят, что уже приобрели авиабилеты и в ближайшее время планируют покинуть страну. Некоторые ждут дальнейшего развития событий и ориентируются на новости и советы японских властей по ситуации. Мы со своей стороны также рекомендуем нашим гражданам прислушиваться к мнению властей Японии.