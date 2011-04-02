Землетрясение в Японии. Беларусь окажет гуманитарную помощь в размере 500 тысяч долларов

Совет Министров поручил Министерству финансов до 10 апреля выделить 500 тысяч долларов Японии, пострадавшей от стихийного бедствия.

По официальным данным, количество жертв и пропавших без вести в этой стране на сегодня превышает 27 тысяч человек. Больше всего погибших в префектурах Мияги, Фукусима и Ивате. Общий ущерб от стихийного бедствия около 300 млрд долларов.

Сегодня в Японии произошло новое землетрясение в 5 магнитуд. Подземные толчки привели к остановке скоростных поездов и движения на автотрассах.

Тем временем, работы по прекращению утечки с аварийной АЭС не прекращаются. Особую тревогу у ликвидаторов вызывает второй реактор. Из трещин у его основания просачивается зараженная вода. Она уже попала в Тихий океан. Специалисты фиксируют в прибрежных водах крайне высокие показатели радиации. Сейчас рабочие заливают трещины бетоном.

В пострадавших от землетрясения и цунами районах продолжаются поисковые операции. В регионе полностью или частично разрушены более 150 тысяч строений. Вместе с уничтоженными дорогами, мостами и прочими сооружениями масса обломков может достигать 30 миллионов тонн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».