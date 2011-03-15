Землетрясение в Японии: 70 белорусов позвонили в белорусское посольство в Японии

В белорусское посольство позвонили около 70 наших соотечественников, которые сообщили, что с ними все в порядке. Диппредставительство постоянно находится на связи с Министерством иностранных дел Японии.

Вячеслав Бескостный, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

Посольство поддерживает постоянный контакт с белорусскими гражданами, которые временно или постоянно на данный момент находятся на территории Японии. Гражданка Республики Беларусь, которая находилась в пострадавшем регионе, была эвакуирована вместе с семьей — они купили билеты и переправились на самый южный остров Кюсю, оттуда полетят в Корею.

Землетрясение и цунами обрушились на северо-восточное побережье Японии в минувшую пятницу. Ущерб от землетрясения оценили в десятки миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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