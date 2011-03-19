Землетрясение в Японии 19 марта: японцы снова выбежали на улицы

19 марта в стране зафиксировано более 10 подземных толчков. Магнитуда самого мощного подземного толчка превышала шесть баллов. В Токио от таких колебаний тряслись здания. Люди, вспоминая недавно пережитое мощное землетрясение, снова с ужасом выбегали на улицы.

Эпицентр нынешнего находился недалеко от района, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1». Там по-прежнему тревожная обстановка. Никаких прогнозов эксперты не дают. Аварийные энергоблоки продолжают заливать водой.

Спасатели, тем временем, не останавливают поисковые операции в пострадавших районах. Число жертв и пропавших без вести в результате самой разрушительной стихии в истории страны превысило 18 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только сегодня утром в эвакуационных центрах от ран скончались несколько десятков человек. Материальный ущерб может превысить 150 миллиардов долларов.