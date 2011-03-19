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Землетрясение в Японии 19 марта: японцы снова выбежали на улицы

19 марта 2011 15:25
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19 марта в стране зафиксировано более 10 подземных толчков. Магнитуда самого мощного подземного толчка превышала шесть баллов. В Токио от таких колебаний тряслись здания. Люди, вспоминая недавно пережитое мощное землетрясение, снова с ужасом выбегали на улицы.

Эпицентр нынешнего находился недалеко от района, где расположена аварийная АЭС «Фукусима-1». Там по-прежнему тревожная обстановка. Никаких прогнозов эксперты не дают. Аварийные энергоблоки продолжают заливать водой.

Спасатели, тем временем, не останавливают поисковые операции в пострадавших районах. Число жертв и пропавших без вести в результате самой разрушительной стихии в истории страны превысило 18 тысяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только сегодня утром в эвакуационных центрах от ран скончались несколько десятков человек. Материальный ущерб может превысить 150 миллиардов долларов.

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

Последствия землетрясения

# происшествия # Природные катаклизмы # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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