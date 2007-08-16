Землетрясение в Перу

Сила подземных толчков достигала 8 баллов по шкале Рихтера.
Количество жертв стихии достигло 337 человек, ранены около тысячи. Основной удар принял на себя город Ика, в 160 километрах от столицы. По словам спасателей там нет ни одного целого здания.
На большей части территории страны отсутствует телефонная связь и электричество. Президент Перу Алан Гарсия объявил в стране чрезвычайное положение. При этом в телеобращении лидер страны призвал народ к спокойствию.
Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Перу Алану Гарсия Пересу, родным и близким погибших в результате землетрясения в этой стране.