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Землетрясение в Перу

16 августа 2007 13:36
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Из Перу продолжают поступать сведения о погибших и раненых в результате мощного землетрясения.

Сила подземных толчков достигала 8 баллов по шкале Рихтера.
Количество жертв стихии достигло 337 человек, ранены около тысячи. Основной удар принял на себя город Ика, в 160 километрах от столицы. По словам спасателей там нет ни одного целого здания.
На большей части территории страны отсутствует телефонная связь и электричество. Президент Перу Алан Гарсия объявил в стране чрезвычайное положение. При этом в телеобращении лидер страны призвал народ к спокойствию.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Перу Алану Гарсия Пересу, родным и близким погибших в результате землетрясения в этой стране.

# происшествия

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