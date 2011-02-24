Землетрясение в Новой Зеландии: жертвами стихии стали уже около 100 человек, более 220 числятся пропавшими без вести

В Новой Зеландии растет количество жертв землетрясения в городе Крайстчерч. В списке погибших уже около 100 человек, более 220 числятся пропавшими без вести. Многие все еще под завалами.

По данным полиции, только под обломками здания местной телекомпании могут находиться до 120 человек. Надежды найти их живыми практически нет: после того как здание рухнуло, там начался сильный пожар.

Сам город наполовину разрушен. Большая часть районов все еще без электричества и водоснабжения.

Нынешнее землетрясение — наиболее катастрофическое в истории Новой Зеландии с 1931 года. Тогда на севере страны жертвами подобного бедствия стали 256 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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