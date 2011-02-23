Землетрясение в Новой Зеландии: ущерб от стихии оценивают в $12 млрд

Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии составит от 3,5 до 8 миллиардов долларов США.

Такую оценку сделала компания AIR Worldwide, которая занимается подобного рода оценками. В то же время, банк JP Morgan оценил ущерб в 12 миллиардов долларов.

Это деньги, которые пойдут на выплаты страховок за разрушенные дома, а также убытки, которые понесли компании из-за сорванных сделок. Недвижимость, которая не застрахована, здесь не учитывается.

23 февраля в Новой Зеландии объявлен Днем траура.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,3 произошло около города Крайстчерч 22 февраля. Разрушенными оказались целые кварталы, а также дороги и другие объекты инфраструктуры. На большей территории города до сих пор отсутствуют вода и электричества.

Премьер-министр страны Джон Ки заявил, что количество жертв достигло уже 75 человек. Причем под завалами еще остаются люди. 300 человек считаются пропавшими без вести.

На поиски раненых вышли от 500 до 1000 спасателей. Они ищут пострадавших в зданиях, разрушенных природной стихией.

Следует отметить, что после землетрясения в Новой Зеландии откололся ледник массой 20 млн тонн. Этот айсберг — часть Тасманского ледника, расположенного в национальном парке Аораки. Специалисты, в свою очередь, уверены, что отколовшийся кусок льда не являет собой угрозы, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».