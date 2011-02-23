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Землетрясение в Новой Зеландии: 23 февраля в стране объявлен Днем траура

23 февраля 2011 09:18
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Страна скорбит по погибшим в результате мощного землетрясения в городе Крайстчёрч. На данный момент известно о 75 погибших. Ранены сотни людей.

Около 300 числятся пропавшими без вести. Они все еще могут оставаться под обломками рухнувших зданий. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Сильнее всего от стихии пострадал центр города. Там разрушены десятки домов, включая церковь и исторические памятники. Нарушена подача электричества и воды. Есть перебои со связью. Почти парализована транспортная система. В городе действует режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Премьер-министр страны Джон Кей назвал случившееся «самым черным днем в истории Новой Зеландии».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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