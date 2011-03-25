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Землетрясение в Мьянме: погибли сотни человек

25 марта 2011 13:09
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В золотом треугольнике накануне произошли два мощных землетрясения. Эпицентр располагался в горах на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса.

Жертвами стихии на северо-востоке Мьянмы стали около сотни человек. Столько же ранены. Разрушены и повреждены десятки домов. В Бангкоке, который находится в 700 километрах от эпицентра, небоскребы раскачивались так сильно, что жителям верхних этажей приходилось держаться за стены, чтобы не упасть. В Таиланде под завалами дома погибла женщина, несколько жителей пострадали. О жертвах в Лаосе не сообщается.

Стихии был присвоен наивысший уровень опасности — красный, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Землетрясение на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса: десятки погибших

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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