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Землетрясение в Коста-Рике. Повреждены здания, дороги, нарушено электроснабжение

07 сентября 2012 09:53
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Новости Коста-Рики. После сильного землетрясения более чем в 7 магнитуд приходят в себя на северо-западе Коста-Рики. Здесь обошлось без человеческих жертв. Но последствия будут еще долго ликвидировать.

Повреждены получили жилые и административные здания, автодороги. Нарушено электроснабжение, телефонная связь. Было объявлено об угрозе цунами, но затем предупреждение сняли.

Предыдущее разрушительное землетрясение было в Коста-Рике в 2009 году. Тогда погибли 34 человека. Были полностью разрушены более полутысячи зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение # Фотофакт

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