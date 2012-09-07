Землетрясение в Коста-Рике. Повреждены здания, дороги, нарушено электроснабжение

Новости Коста-Рики. После сильного землетрясения более чем в 7 магнитуд приходят в себя на северо-западе Коста-Рики. Здесь обошлось без человеческих жертв. Но последствия будут еще долго ликвидировать.

Повреждены получили жилые и административные здания, автодороги. Нарушено электроснабжение, телефонная связь. Было объявлено об угрозе цунами, но затем предупреждение сняли.

Предыдущее разрушительное землетрясение было в Коста-Рике в 2009 году. Тогда погибли 34 человека. Были полностью разрушены более полутысячи зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.