Землетрясение в Испании, крупнейшее за 55 лет, унесло жизни уже 10 человек

На юго-востоке Испании в городе Лорка вечером 11 мая произошло мощное двойное землетрясение.

Магнитуда первого толчка составила 4,5 баллов (в 17.05 по местному времени), сообщает El PAIS.COM.За ним с интервалом в полтора часа (в 18.47 по местному времени) последовал еще один сильный толчок, магнитудой 5,1 баллов.

В результате землетрясения, по последней информации, погибли 10 человек, в том числе один ребенок. Еще не менее 160 человек обратились в больницу за медицинской помощью. Всего в Лорке проживает около 85 тысяч человек.

В городе из-за землетрясения повреждены многие здания, включая башню средневековой церкви, под обломками оказались десятки автомобилей. Исторический центр города оцеплен полицией, проводится эвакуация жителей. Упала ретрансляционная башня, поврежден ведущий в город автомобильный туннель, частично разрушены купола трех церквей, сообщает «Столичное телевидение».