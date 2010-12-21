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Землетрясение в Иране: погибли семь человек

21 декабря 2010 11:39
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Оно произошло в провинции Керман этой ночью.

В районе бедствия работают поисково-спасательные бригады. Известно, что полностью разрушены 3 из 30 населённых пунктов. По предварительным данным погибли семь человек, сотни ранены. Многие до сих пор находятся под завалами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стоит отметить, что Иран находится в зоне повышенной сейсмической активности. Последний мощный удар стихия нанесла в декабре 2003 года. Тогда в результате землетрясения был полностью уничтожен древний город Бам. Погибли более 30 тысяч человек.

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

Землетрясение в Иране

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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