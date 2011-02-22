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Землетрясение в 6,5 баллов в Новой Зеландии унесло жизни 65 человек, под завалами остаются люди

22 февраля 2011 11:51
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В городке Крайстчерч на юге Новой Зеландии произошло сильное землетрясение. Мощность подземных толчков достигала 6,5 баллов.

Стихия унесла жизни 65 человек, десятки получили ранения. Многие все еще остаются под завалами. Сильнее всего в городе пострадали жилые кварталы. Разрушены десятки домов. С перебоями подается электричество. Во многих районах не работает телефонная и сотовая связь. Закрыт местный аэропорт. В городе введен режим чрезвычайного положения.

Напомним, предыдущее землетрясение было в этом городе в начале сентября прошлого года. Тогда там были оборваны линии электропередачи, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Ущерб от сентябрьского землетрясения оценивался как минимум в миллиард долларов. При этом жертв удалось избежать. Тогда лишь были травмированы два человека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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