Землетрясение на юге Ирана

Ранены по разным данным от 80 до 200 человек. Подземные толчки силой почти пять баллов, утром ощущали жители портового города Бендер-Аббас.Здесь повреждены линии электропередачи и связи. Ранее землетрясение меньшей силы произошло в городе Бам. В сейсмоопасном районе находится и Тегеран. Поэтому сейчас иранское руководство активно обсуждает перенос столицы государства из этого города в более спокойное место. Предполагается, что новый административно-политический центр Ирана построят на 150 километров южнее – между городами Кум и Делижан в провинции Маркази.