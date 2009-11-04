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Землетрясение на юге Ирана

04 ноября 2009 09:14
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Ранены по разным данным от 80 до 200 человек. Подземные толчки силой почти пять баллов, утром ощущали жители портового города Бендер-Аббас.Здесь повреждены линии электропередачи и связи. Ранее землетрясение меньшей силы произошло в городе Бам. В сейсмоопасном районе находится и Тегеран. Поэтому сейчас иранское руководство активно обсуждает перенос столицы государства из этого города в более спокойное место. Предполагается, что новый административно-политический центр Ирана построят на 150 километров южнее – между городами Кум и Делижан в провинции Маркази.
# происшествия

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