Землетрясение и потоп в Японии: на АЭС «Фукусима-1» возобновились работы по охлаждению реакторов

Ранее их прервали из-за возгорания на 4-м энергоблоке. Несколько часов назад пожар удалось потушить.

Обстановка в стране крайне напряженная. В зонах бедствия не прекращаются поисково-спасательные операции. Количество погибших и пропавших без вести уже превысило 11 тысяч человек. Однако это лишь предварительные данные. В пострадавших населенных пунктах не хватает питьевой воды, пищи и медикаментов. Затраты на преодоление последствий стихии могут составить около триллиона долларов.

Между тем, на востоке Японии зафиксированы новые подземные толчки силой 6 баллов. Колебания ощутили жители Токио, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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