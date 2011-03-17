Землетрясение и потоп в Японии: количество погибших и пропавших без вести уже почти 12 тысяч

В Японии зафиксирована новая серия подземных толчков. Эпицентр землетрясения на этот раз находился совсем недалеко от Токио.

В столице раскачивались небоскребы, а в зданиях падала мебель. Однако значительных разрушений не зафиксировано.

В целом ситуация в стране крайне тяжелая. В пострадавших от стихии городах продолжается поисково-спасательная операция и расчистка завалов. По оценкам властей, количество погибших и пропавших без вести уже приближается к 12 тысячам. В разрушенных населенных пунктах не хватает питьевой воды, пищи и медикаментов.

Тревожные сообщения по-прежнему приходят с атомной электростанции «Фукусима-1». Ночью на станции произошел очередной взрыв. Весь персонал — порядка 700 человек — был эвакуирован. Однако сейчас работники вернулись на АЭС. Продолжаются работы по охлаждению аварийного реактора. Морскую воду сбрасывают с военных вертолетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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