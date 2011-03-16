Землетрясение и потоп в Японии: колебания отмечают уже и в Токио

На востоке Японии зафиксированы новые подземные толчки силой в 6 баллов. Колебания ощущались и в столице страны Токио. Обстановка крайне напряженная.

В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции. Количество погибших и пропавших без вести уже превысило 11 тысяч человек. В пострадавших населенных пунктах не хватает питьевой воды, пищи и медикаментов. Затраты на преодоление последствий стихии могут составить около одного триллиона долларов. Однако это лишь предварительные данные.

В Японии в настоящее время находится более 50 белорусов, и многие из них намерены в ближайшее время покинуть страну.

Диппредставительство Беларуси постоянно на связи с Министерством иностранных дел Японии. И вот, что нам сообщили в посольстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Бескостый, Временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Японии:

Посольство Беларуси в Японии продолжает поддерживать связь с нашими соотечественниками, которые находятся на территории страны. Сегодня, по сравнению с предыдущими днями, мы фиксируем значительно меньшее количество звонков и электронных сообщений от наших граждан. Все они подтверждают, что с ними всё в порядке.

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