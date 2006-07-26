Завершено расследование катастрофы самолета А320 авиакомпании <Армавиа> над Черным морем

Как и предполагали эксперты, причиной падения самолета стала ошибка пилотов. Командир экипажа допустил крен аэробуса, а второй пилот упустил из виду параметры посадки. По данным Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы самолета А320 стали неадекватные действия командира его экипажа. Первые результаты работы специалистов появились еще в середине июня, когда были расшифрованы бортовые самописцы. Уже тогда основной версией назвали ошибку экипажа. В начале июля на практике теорию подтвердили на специальном стенде и тренажере в Тулузе: там российские, армянские и французские специалисты смоделировали последние минуты полета.