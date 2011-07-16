Затонувший в Волге теплоход «Булгария» готовят к подъему

Специалисты приступили к активной стадии операции. Два спецкрана, с помощью которых поднимут судно, уже прибыли на место крушения. Сегодня планируется установить необходимое оборудование и развернуть судно на киль.

Накануне водолазы загерметизировали люки затонувшего теплохода. Поднять его планируют в понедельник, предварительно с судна откачают около полутора тысяч тонн воды, чтобы придать ему плавучесть.

Напомним, «Булгария» затонула 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище. На борту в момент ЧП находились 208 человек. По последним данным, погибли 114. Все они опознаны. Судьба 14 пассажиров до сих пор неизвестна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Причины катастрофы теплохода «Булгария»

Теплоход "Булгария"