Затонувший в Волге теплоход «Булгария» готовят к подъему

Накануне водолазы загерметизировали люки затонувшего теплохода. Поднять его планируют в понедельник, предварительно с судна откачают около полутора тысяч тонн воды, чтобы придать ему плавучесть.
Напомним, «Булгария» затонула 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище. На борту в момент ЧП находились 208 человек. По последним данным, погибли 114. Все они опознаны. Судьба 14 пассажиров до сих пор неизвестна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Причины катастрофы теплохода «Булгария»